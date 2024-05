Juliana Didone se arrepende e deleta vídeo sobre RS: 'Poesia não ajuda'

Juliana Didone falou sobre o vídeo que publicou nessa semana sobre as enchentes que atingem Rio Grande do Sul, e que foi posteriormente apagado. A ex-'Malhação' se arrependeu da mensagem.

O que aconteceu

Juliana Didone falou sobre o vídeo que postou durante a semana. Nos stories, ela afirmou que é gaúcha e foi muito afetada emocionalmente com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul.

Atriz disse que se perdeu dentro dos próprios sentimentos. "Usei uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar, mas entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto que é de uma gravidade enorme para todos nós."