Justiça pede exclusão de posts de Nego Di sobre enchentes: 'Sem provas'

Na semana passada, Nego Di publicou um vídeo afirmando que estavam proibindo os condutores de atuar no salvamento em Canoas (RS). "Estão proibindo em boa parte da cidade a galera colocar barco na água. Estão pedindo autorização, vê se tem cabimento um negócio desses. Estão pedindo habilitação, arrais das pessoas que estão indo lá de jet ski, estão pedindo arrais para as pessoas que têm barco", diz o humorista no vídeo.

A informação foi negada pela Brigada Militar e pelo governo do RS. "É mentira que a Brigada Militar está fiscalizando qualquer tipo de documentação referente a jet skis. Nós estamos focados em salvar vidas e toda ajuda é bem-vinda", disse o Comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli.

A defesa de Nego Di afirmou que a ação é um "equívoco" e que os vídeos do artista foram baseados em relatos de voluntários. Em nota, a defesa disse ainda que os vídeos foram divulgados no momento em que os entraves supostamente estavam ocorrendo. "Os vídeos postados estão sendo interpretados como essa situação permanecesse e com base nisso, sendo rotulados como 'fake news'. [...] Felizmente, se verificou que as situações denunciadas foram corrigidas/ou melhor orientado os servidores na linha de frente."

Veja a nota da defesa de Nego Di na íntegra

A decisão proferida se trata de uma liminar, de natureza cautelar, para suspender cinco postagens do Dilson [Nego Di], que tratam a respeito da questão da autorização/habilitação para pilotar barcos e jet-ski.