Psiquiatra ensina como respirar para diminuir a ansiedade: 'Imitar um bebê'

A respiração diafragmática é o contrário do que estamos acostumados a fazer. Perceba que, quando você inspira (puxa o ar), o abdome geralmente desce e, quando expira (solta o ar), ele sobe.

No movimento certo, porém, o ar entra nos pulmões, o peito não sobe e a barriga se expande durante a inspiração. Sampaio explicou como ela deve ser:

Inspire lentamente pelo nariz, sinta o ar encher o pulmão e empurre o abdome para fora, como se estivesse enchendo uma bexiga que está dentro de sua barriga;

Em seguida, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente;

Enquanto esvazia o pulmão, você vai perceber seu abdome baixando.

"Todo o trabalho é feito com a musculatura do abdome, que é melhor do que a musculatura torácica", explicou o psiquiatra. O especialista sugere que o tempo de inspiração seja a metade do tempo dedicado a expirar o ar. "Se você inspira em dois tempos, tem que expirar em quatro tempos, por exemplo".