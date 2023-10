Com tecnologia e barco de R$ 300 mil, ONG leva saúde a indígenas amazônicos

Assim nasceu o projeto Levante e Lute, composto por um livro (com fotografia dela e texto da jornalista Ana Augusta Rocha), que será lançado dia 28 desse mês, e uma ação pedagógica que conecta jovens do povo Kalapalos com estudantes da EMEF do CEU Uirapuru, de São Paulo.

Parte dessa ação envolveu a formação dos meninos indígenas para documentar a história de seu povo e cultura em vídeo. Eles aprenderam a gravar e entrevistar as pessoas que participaram do contato com os irmãos Villas Bôas, idealizadores do parque do Xingu.

"A gente quer que a história dos povos chegue cada vez mais para a população brasileira que conhece pouco", diz.