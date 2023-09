Mounjaro: Anvisa aprova nova injeção semanal para tratar diabetes tipo 2

A aprovação foi baseada nos resultados do programa SURPASS, um conjunto de 10 estudos clínicos de fase 3 que recrutou mais de 19 mil pacientes com diabetes tipo 2 em todo o mundo, incluindo o Brasil, com a participação de cerca de 1.500 pacientes, mais de 50 médicos investigadores envolvidos, em 65 centros de estudo, em 24 cidades.

Mounjaro (tirzepatida) e Ozempic (semaglutida) Imagem: George Frey/Reuters

No SURPASS-2, o maior estudo do programa, com duração de 40 semanas e que recrutou cerca de 1.900 pacientes adultos com diabetes tipo 2, a eficácia e segurança em pacientes adultos com diabetes tipo 2 foram comparadas a da semaglutida 1 mg.

No início do estudo, os pacientes tinham, em média, diabetes por 8,6 anos, taxa de açúcar no sangue em 8,28% e peso corporal de 93,7 kg. Tirzepatida foi superior à semaglutida no controle glicêmico e na perda de peso em todas as doses estudadas (5 mg, 10 mg e 15 mg).

Os resultados deste estudo foram apresentados no American Diabetes Association 2022 e mostraram que 51% dos pacientes que utilizaram Mounjaro 15 mg alcançaram níveis de açúcar no sangue inferiores a 5,7%, índice encontrado em pessoas sem diabetes, enquanto 20% atingiram esse resultado com semaglutida.

Além disso, 92% dos que usaram Mounjaro 15 mg alcançaram níveis menores que 7%, valor de índice glicêmico recomendado pelas diretrizes médicas para o controle adequado da doença em pacientes com diabetes tipo 2. Pacientes que utilizaram Mounjaro 15 mg perderam 12,4 quilos, o dobro da perda de peso apresentada por semaglutida.