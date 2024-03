Quanto mais sinceros, mais felizes são os casais, dizem especialistas

Mentir é feio, ser honesto é legal. Provavelmente, muitos concordariam com essa afirmação. Mas espera aí! Não foi ontem que eu disse "Você está ótima, querida!" para minha parceira, mesmo não gostando muito do novo penteado dela? E outro dia, quando ela cozinhou, eu insistiu que a comida estava deliciosa, apesar de estar apenas razoável?

Mentir envolve pesar os prós e contras, destaca a psicóloga Nina Reinhardt, da Universidade de Kassel na Alemanha. Muitas vezes, em situações cotidianas, vemos as vantagens dessas pequenas mentiras para evitar conflitos entre os envolvidos.

Pesquisadores presumem que todas as pessoas mentem várias vezes por semana. No entanto, há aqueles que são mais honestos do que outros. Neste grupo se destaca o traço de personalidade honestidade-humildade. Indivíduos com este traço de personalidade mentem menos. Essa conclusão foi alcançada por estudos que examinaram a honestidade entre estranhos.