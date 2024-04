Aumento de câncer entre jovens: o que os (poucos) dados dizem

Apesar de ainda ser uma fração pequena perto dessa doença em idosos, os casos de câncer em jovens vão aumentar em torno de 28% até 2030, com base em modelos de predição que contabilizam dados mundiais. Esses mesmos padrões indicam que o número de mortes nesse grupo também vai subir. Nos Estados Unidos, o câncer colorretal, que normalmente atinge pessoas com 60 anos ou mais, já é a principal causa de morte em homens com menos de 50 anos.

Em artigo recente, a repórter da Nature Heidi Ledford entrevistou oncologistas e pesquisadores de instituições e hospitais renomados para fazer uma correlação entre os casos e, a única certeza comum é a crença que dados de algumas décadas podem conter a chave para essa resposta.

A primeira pista importante é que os novos episódios de câncer entre jovens acontecem, majoritariamente, no sistema digestivo, com picos de aumento de tumores de cólon, pâncreas e estômago. Globalmente, o colorretal é o que chama mais atenção, pois pode estar ligado a mudanças de dietas de determinados grupos populacionais.

Esse fator poderia explicar, por exemplo, o crescimento mais rápido da doença nos indígenas e nativos do Alasca do que em pessoas brancas. Além disso, jovens negros com câncer de cólon têm mais probabilidade de serem diagnosticado em estágio mais avançado.

"Diante disso, é provável que determinantes sociais da saúde desempenhem um papel significativo nas disparidades do câncer entre as populações jovens", diz Sonia Kupfer, gastroenterologista da Universidade de Chicago. As condições incluem o acesso restrito a alimentos saudáveis e estilo de vida sedentário.

A proeminência dos cânceres gastrointestinais e a coincidência com mudanças na dieta em apontam para o aumento das taxas de obesidade e alimentação rica em processados como prováveis culpados. Mas análises estatísticas sugerem que esses fatores não são suficientes para explicar todo o quadro.