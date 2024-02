Dia Mundial do Câncer: a vacina e a prevenção

O rastreamento para os cânceres de mama, próstata, colo de útero, intestino e pulmão pode, quando indicado, ser fator de extrema relevância para auxiliar no diagnóstico precoce e melhores prognósticos.

E já não há dúvidas que a adoção de um estilo de vida mais saudável, com uma dieta equilibrada, uma rotina de atividades físicas, sem consumo de álcool e de cigarro, é uma atitude importante na prevenção dos tumores mais incidentes.

Neste ponto, vale uma atenção especial para uma atitude simples que pode salvar vidas: a vacinação.

Quando me questionam sobre a eficácia da vacina contra o HPV, especialmente como estratégia para a erradicação do câncer do colo do útero, costumo citar o exemplo da Austrália. Lá, onde houve um esforço para que as campanhas de imunização atingissem porcentagem significativa da população, praticamente não existem novos registros da doença.

No início do ano passado, compartilhei os dados positivos aqui neste mesmo espaço: o país da Oceania registra apenas seis novos casos deste tipo de tumor por 100 mil mulheres e as mortes devem cair para uma por 100 mil mulheres até a próxima década.

Nos últimos dias, um estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute chamou bastante atenção por confirmar que a imunização contra o HPV previne contra o câncer de colo de útero. E um ponto importante na conclusão dos pesquisadores: "as mulheres de áreas mais desfavorecidas se beneficiam mais da vacinação do que as de áreas menos desfavorecidas".