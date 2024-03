Não é só a pele: conheça os critérios do envelhecimento molecular e celular

E são os nossos hábitos que contribuem com a velocidade de renovação celular devido a danos causados ao nosso organismo, a cada ciclo celular programado, ou então, protegendo esses mesmos mecanismos de danos pelo estresse ou radicais livres.

Como os hábitos influenciam envelhecimento?

Aumento de estresse oxidativo através da incapacidade do corpo de remover ou neutralizar os radicais livres, a alimentação rica em ultraprocessados, pobre em nutrientes, tabagismo e o álcool são os campeões em produção de radicais livres, o que causa um desequilíbrio entre como neutralizamos eles e o quanto produzimos a mais.

Inflamação crônica de baixo grau —que inclusive mereceu uma matéria completa aqui— é uma persistência de sintomas resultantes de vários processos inflamatórios no organismo, e que resulta em uma variedade de doenças relacionadas à idade, como as cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças neurodegenerativas.

Danos no DNA, incluindo mutações e lesões, podem se acumular ao longo do tempo e contribuir para o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças relacionadas à idade. Mais uma vez, tabagismo, alcoolismo, ultraprocessados e aditivos químicos, assim como poluição e sedentarismo, estão entre os principais causadores de danos ao DNA.

As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de energia dentro das células. A disfunção mitocondrial está associada ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças relacionadas à idade. Exercício físico é um dos principais moduladores de função mitocondrial, por ter como efeito de médio e longo prazo a mitocondriogênese, ou seja, aumento do numero de mitocôndrias no organismo, melhorando então suas funções e, consequentemente, performance. Vale lembrar que um local onde há muita mitocôndria é na musculatura cardíaca e no córtex cerebral.