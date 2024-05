Vanessa Rozan: Como seus cuidados de beleza podem ajudar o meio ambiente?

Você já parou para pensar no que acontece com a embalagem de plástico do seu condicionador depois que ela é jogada fora? E, ao comprar um produto, você costuma ver se ele tem refil? A união entre sustentabilidade e beleza é o tema do episódio deste sábado (25/5) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

A apresentadora Vanessa Rozan diz que, como maquiadora e fã de produtos de beleza, é impossível não se ver rodeada de embalagens, mas que a saúde da pele e a saúde do planeta não precisam caminhar separadas. Convidada pelo grupo L'Oréal no Brasil, ela comentou produtos da marca que têm essa preocupação.

"Como maquiadora, fiquei observando a indústria de cosméticos pelo menos nos últimos 23 anos, e sempre tive essa preocupação: tratar bem a pele sem tratar mal o meio ambiente", diz ela, lembrando que sustentabilidade significa suprir as necessidades que as pessoas têm no presente sem afetar gerações futuras.