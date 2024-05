Otaviano diz que obra quase acabou em divórcio com Flávia: 'Anos infernais'

Apesar de relações abertas ou não-monogâmicas não serem parte das intenções do casal, Otaviano diz que a sintonia e o bom humor do casal, que foram essenciais para o começo do relacionamento, colocam de lado qualquer distração ou interesse repentino fora da relação que construiu com Flávia Alessandra.

É humano. Foi bom humor à primeira vista. É claro que eu estou falando de uma coisa carnal, que é o que tira você de casa. O que te tira de casa, o que bagunça um relacionamento, o que bagunça a sua vida é um cheiro, ou a energia, ou o corpo, o olhar. O cérebro é um em um milhão. Otaviano Costa

Mais do que um novo alguém, o que realmente já abalou a relação do casal foi uma obra. Flávia e Otaviano construíram uma casa do zero, período que testou a cumplicidade dos dois e que eles chamam de "dois anos infernais" para o relacionamento.

Moramos em uma casa de aluguel, é aquele processo que demora. É planejamento, é financeiro, é psicológico, é profissional. Tudo começa a ficar corroído. A ferrugem vai colando e teve uma hora que a gente quase passou muito perto. Otaviano Costa

Flávia terminou noivado para ficar com Ota

Casados há quase 20 anos, Flávia Alessandra e Otaviano Costa se conheceram quando foram contratados para participar de um evento corporativo em um cruzeiro e estão juntos desde então. À época, a atriz estava prestes a se casar. Mas após conhecer Otaviano, teve a certeza que precisava mudar seus planos.