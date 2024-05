Taís Araújo é convidada especial de prêmiação para diretoras em Cannes

Neste ano, só 4 diretoras de cinema vão subir os icônicos 24 degraus da escadaria do Palácio do Festival, em Cannes, como finalistas da seleção oficial de um dos festivais internacionais de cinema mais aclamados do mundo: Payal Kapadia (Índia), que dirigiu "All We Imagine As Light"; Andrea Arnold (Reino Unido), de "Bird"; Agathe Riedinge (França), que fez "Diamant Brut"; e "The Substance", de Coralie Fargeat (França).

Mesmo com o júri presidido pela atriz e diretora Greta Gerwig, o número indicadas voltou a diminuir: em 2023, a competição, cuja seleção oficial incluía 19 filmes, bateu seu próprio recorde ao indicar seis produções dirigidas por mulheres (por volta de 30% de todos os filmes indicados). Por fim, Justine Triet, realizadora de "A Anatomia de uma Queda", foi quem levou o principal prêmio do evento, tornando-se a terceira mulher a ser agraciada com a Palma de Ouro em 76 edições do Festival de Cannes. Antes de Justine, Jane Campion havia recebido o prêmio em 1993 por "O Piano" e Julia Ducournau havia ganhado por "Titane", em 2021. Uma grande vitória? Ainda não. Estamos entre idas e vindas até conseguir a equidade de gênero.



O papel das mulheres no Festival de Cannes, a mais tradicional competição de cinema do mundo, criado em 1946, tem sido objeto de debates nos últimos 10 anos. Em quase 80 anos de história, grandes artistas como Sophia Loren, Jane Fonda e Juliette Binoche passaram pela competição, mas, na maior parte das vezes, ocupavam o espaço de intérpretes ou "objetos" para desfilar vestidos e joias valiosas. Ações afirmativas têm sido necessárias para incrementar o protagonismo por trás das câmeras, principalmente no papel de diretoras, na história mais recente do festival.

Desde 2021, por exemplo, o trabalho de diretoras de curtas-metragens têm sido prestigiado no prêmio Lights on Women's Worth Award, iniciativa que tem o apoio irrestrito de L'Oréal Paris. A marca, que é uma importante parceira do Festival de Cannes desde 1997, criou a premiação para celebrar uma profissional promissora da seleção oficial de curtas-metragens de Cannes, categoria criada com a La Cinef, além de fazer uma doação de 20 mil euros para apoiar o trabalho dessas diretoras. O evento já premiou realizadoras como Aleksandra Odić, por "Frida" (Alemanha), em 2021; Mai Vu, por "Spring Roll Dream" (Vietnã), em 2022; e Fatima Kaci por "The Voice of Others" (France), em 2023. Neste ano, a celebração acontece na sexta-feira (24), no jantar do Cinema de Demain. As brasileiras Taís Araújo e Gabriela Carneiro da Cunha são algumas das convidadas, junto com Elle Fanning, nova jurada do Lights on Women's Worth Award, Viola Davis, Helen Mirren e Eva Longoria.