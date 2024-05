Dá pra transar menstruada? Dicas ajudam a não pular o sexo 'naqueles' dias

E como melhorar a experiência?

Ainda que esteja cheia de vontade e caso pratique sexo com penetração, priorize posições em que você tenha mais controle para que ela não seja tão profunda.

A posição da conchinha, em que o casal fica lado, porque a penetração não chega tão profundamente ao colo do útero.

Se a ideia é preservar a roupa de cama, forre-a com toalhas (não precisa ser a cama toda, mas apenas onde a sua pélvis estará pousada) e parta para o amasso.

As mãos, desde que bem limpas, podem percorrer toda a região. Se for usar algum brinquedo sexual, limpe antes e depois do uso para evitar contaminações e problemas de conservação.

O sexo durante ou após o banho também é uma alternativa, uma vez que a pessoa menstruada terá feito a higiene e não haverá tanto sangue ainda dentro do útero.

Se você não tem paciência para tanta estratégia na hora de transar, fique tranquila. Há acessórios que podem facilitar essa dinâmica, como os discos menstruais, uma nova alternativa aos absorventes tradicionais. O acessório, semelhante a um coletor menstrual, é mais achatado, ocupa menos espaço no canal, além de ser maleável e funciona durante o sexo.