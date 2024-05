Vanessa Rozan ensina a fazer sardas falsas com maquiagem

No episódio desta terça-feira (7/5) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan mostra que, ao contrário do que diz uma trend que viralizou recentemente no TikTok, não é necessário usar brócolis para fazer sardas artificiais. O passo a passo da expert é mais simples do que parece —e não envolve nenhum legume.

"Nunca precisamos do brócolis [para fazer sardas falsas]. Foi realmente uma alucinação coletiva", diz a apresentadora de TV e maquiadora, em referência aos vídeos de pessoas que usaram o legume para se maquiar. O item de maquiagem usado para esse fim em desfiles sempre foi outro, diz ela: sombra de sobrancelha.

"Com a sombra de sobrancelha, você consegue tons mais neutros, não puxa nem muito pro vermelho, nem muito pro cinza", explica a expert.