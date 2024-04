'Fui ao date com policiais': vítimas criam armadilha para golpista do amor

Ele se mostrava muito atencioso. Quando comecei a conversar com ele por meio de um aplicativo, eu estava internada e ele logo quis me visitar no hospital. Quando tive alta, ele insistia para que nos encontrássemos. Mesmo no início eu não gostando muito dele, fui me envolvendo.

Tayara Banharo

Comossato se apresentava como empresário, produtor musical e agropecuarista, sempre falava dos trabalhos que dizia realizar e mostrava até mesmo supostas conversas com atores e cantores famosos.

Ele também buscava criar vínculos com as vítimas até mesmo apresentando as mulheres para a sua família e levando-as para seu suposto apartamento.

Quando conquistava a confiança, ele solicitava dinheiro a elas alegando problemas financeiros. Ele alegava ter contas bancárias bloqueadas e pedia ajuda às vítimas.

Um dia em que estava no apartamento dele, ele recebeu uma ligação. Dava a entender que era com um advogado e ele falava sobre problemas com o CPF, que isso teria causado o bloqueio de contas. Nesse dia ele me pediu R$ 1 mil emprestado para pagar um suposto funcionário, dizendo que me devolveria o valor até o final da semana, assim que resolvesse toda a situação.

Taynara Banharo

Término e a descoberta de novas vítimas

Após depositar o dinheiro em uma conta passada pelo suspeito, ele teria terminado o relacionamento. Ela conseguiu reaver o dinheiro após muita insistência e depois que registrou um boletim de ocorrência contra ele.