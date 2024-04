Rita Lee torceu, me deu vestido, foi extremamente generosa, diz Mel Lisboa

Prestes a viver Rita Lee pela segunda vez no teatro, Mel Lisboa diz que sua primeira versão da cantora "furou a bolha do teatro" na peça 'Rita Lee mora ao lado', de 2014. Desta vez, Mel será Rita a partir da primeira autobiografia lançada pela cantora.

Como a rainha do rock do palcos, a atriz criou uma relação única com Rita Lee e seu público, contou Mel Lisboa no programa Maria vai com os Outros, do Canal UOL.