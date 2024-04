Na faixa dos 50 anos, elas contratam garotos de programa por sexo bom

Aos 49, Eliane*, solteira, faz coro: "Em meus relacionamentos, que não foram poucos, não via os homens dispostos a se dedicar ao meu prazer. E eu fiz disso uma prioridade", conta.

A primeira vez

Ana Claudia conta que a primeira experiência com um garoto de programa foi reveladora, e bastante íntima. Beijo na boca, toque carinhoso, mas também sexo selvagem e sem tabu. "Trouxe meus vibradores e fiquei à vontade. Fiz e recebi sexo oral, beijei na boca e percebi que naquele momento era tudo sobre mim", revela.

E ela continua: "Quanto estou com um profissional eu transo como quero. Não importa se o sexo é lento ou hardcore: nunca saio sem estar totalmente satisfeita. Me divirto sem me sentir julgada", afirma.

Eliane, por sua vez, conta que gostaria de ter melhor sexo em relacionamentos pessoais, mas 'não rola': "Se pudesse escolher, adoraria que os homens do meu círculo fossem mais abertos e dedicados à parceira. Eu tenho certeza que sou capaz de deixar os homens loucos na cama. Mas como está difícil encontrar, eu contrato", diz.

E não foi por falta de tentativa, como Ana Claudia faz questão de contar. "Quando me separei, não tive o menor problema em me jogar nos aplicativos ou fazer sexo casual. Me sentia ao mesmo tempo livre para explorar e com pouco tempo para perder. A ideia de poder me satisfazer sexualmente como bem entendesse, sem dar explicações a ninguém, era erótica pra mim. Comecei a sair sozinha, com amigas e a conhecer gente: mas queria focar em homens na minha faixa etária", diz.