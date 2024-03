'Meus dois filhos foram mortos pelo próprio pai como uma forma de me punir'

A situação se tornou insustentável e, em dezembro de 2015, decidi sair de casa. A partir daí, ele intensificou suas perseguições, tentando tirar a guarda das crianças de mim e me acusando de alienação parental. Ele não lidou bem com a separação, não aceitava.

O sistema Judiciário pouco fez para me proteger e aos meus filhos, ignorando minhas denúncias e pedidos de ajuda.

Vivi sob constante tortura psicológica e medo, sem saber como sair dessa situação e, apesar de todas as tentativas de buscar ajuda, as autoridades não agiram.

Com a ajuda dos meus pais, conseguimos viver durante três anos em paz, na casa deles, longe do meu marido. Mas ele conseguiu convencer a Justiça de que eu não era uma boa mãe, usando a lei da alienação parental. Todas as minhas tentativas de obter medidas protetivas foram em vão e tive um pedido negado em 2016.

No Carnaval de 2019, ele apareceu para buscar as crianças, para passar o feriado com ele. O Lucas desenhava na mesinha de centro e a Mariah brincava, correndo pela casa. Parecia tudo bem, era sexta-feira.

Ele, como sempre, demorou para aparecer, nunca cumpria o que prometia. E levou as crianças, com a promessa de que as traria na segunda-feira, mas eu nunca mais eu as veria com vida novamente.