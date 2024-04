Prostitutas sagradas: sexo já foi ligado ao divino e era feito em templos

Rituais de fertilidade

As relações sexuais dentro dos templos também estariam ligadas a rituais de agradecimento e pedidos de devotos. Como exemplo, homens faziam sexo com prostitutas sagradas a fim de se aproximar de divindades femininas, ligadas à fertilidade e que poderiam abençoá-los com filhos ou mesmo com um casamento feliz.

Prostitutas pertenciam aos santuários, como o da deusa grega Afrodite, e estavam lá para servir. Os homens faziam donativos e mantinham relações carnais legítimas. No caso da Mesopotâmia, existia o culto à deusa suméria Ishtar ou Inanna, que regia a guerra e o sexo. Um rito de ano novo consagrado a essa divindade incluía prostituição de uma sacerdotisa com um rei, visando boas colheitas e prosperidade.

Relações sexuais não serviam somente para o prazer ou para o recebimento do valor pago. Envolviam também um aspecto sagrado e ritualístico, de satisfazer a divindade e manter o equilíbrio na Terra. O mundo divino e o mundo humano não estavam separados.

Ascensão das religiões patriarcais

Se no mundo antigo, cultos às deusas eram comuns e praticados ao longo de milhares de anos, com a ascensão das religiões patriarcais eles foram abolidos. Em seu livro, David N. Elkins explica que as próprias culturas agrárias e a ação de invasores estrangeiros contribuíram para a substituição do poder feminino pelo masculino e o declínio das prostitutas sagradas.