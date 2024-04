Deborah Secco: "Mulheres são treinadas para dar prazer ao homem"

Priorizar o prazer no sexo pode soar óbvio, mas ainda é um processo de conquista para muitas mulheres. A relação cheia de entraves e tabu com a sexualidade é enraizada e acontece até com atrizes famosas com corpo escultural e carisma de milhões.

No episódio de estreia do 'Maria vai com os outros', Deborah Secco divide com Maria Ribeiro qual foi a importância de se conhecer e garantir seu próprio protagonismo quando o assunto era a satisfação entre quatro paredes.