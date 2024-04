Por que prazer e dor caminham de mãos dadas no sexo? Explicação é biológica

É por isso que, durante a transa, não sentimos desconforto com arranhões, mordidas ou puxões de cabelo — quando essas carícias são consentidas, é importante frisar.

As endorfinas não são uma molécula única. Geralmente aparecem no corpo em várias formas e podem ser de 18 a 500 vezes mais potentes no alívio da dor do que qualquer analgésico feito artificialmente.

Elas também aparecem no chamado "barato de quem corre" e justificam porque algumas pessoas ficam "viciadas" em atividades tidas como perigosas, como corrida de carro, mergulho em profundezas e bungee jump.

Sensação de alívio é importante

O prazer sexual provoca várias mudanças de percepção, que vão desde não sentir odores que em outros momentos consideramos ruins até ter sensações físicas ampliadas, principalmente as táteis.

É por isso, que quando uma dor ocorre, pode ser superada pelo desejo de continuidade do prazer, incluindo o alívio após o estímulo. Em algumas situações também sentimos o alívio como sendo prazeroso, mesmo que não seja uma sensação de prazer.