CNJ manda juiz do caso Mari Ferrer explicar ações judiciais contra críticos

Rudson Marcos já foi punido por omissão no julgamento de Mariana Ferrer, que foi humilhada pelo advogado do então acusado por estupro André Camargo Aranha. A pena foi de advertência, considerada a mais branda do CNJ. Aranha foi posteriormente absolvido pela Justiça..

O caso levou culminou na Lei Mari Ferrer, sancionada em novembro de 2021. A norma pune 'atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo durante julgamentos'.

O juiz também foi um dos que processou a repórter Schirlei Alves, do The Intercept Brasil, por "difamação e injúria". Ele e o promotor Thiago Carriço de Oliveira afirmaram que a jornalista tentou imputar a eles o termo "estupro culposo", utilizado por ela para tentar explicar a tese jurídica utilizada para absolver André Aranha, mas que não foi escrita por ambos de maneira literal nos autos.

A ONU vê as acusações contra a jornalista com preocupação e pediu pela anulação do processo. Schirlei Alves foi condenada em primeira instância a um ano de prisão em regime aberto e R$ 400 mil de multa pela reportagem que denunciou as humilhações sofridas por Mariana Ferrer, publicada em 2020 no Intercept.