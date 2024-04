Será que você gabarita? Lista aponta as 7 fantasias sexuais mais comuns

Durante pesquisa para a elaboração de seu livro "Tell Me What You Want", o psicólogo Justin Lehmiller entrevistou 4.175 pessoas pelos EUA para entender quais eram as fantasias sexuais mais frequentes em seu imaginário.

Apesar de o desejo ser influenciado por fatores culturais e emocionais, os resultados levaram o expert a concluir que ainda há muito estigma em relação a algumas práticas.

Veja, a seguir, a lista das atividades consideradas mais carregadas de erotismo pelo pesquisador: