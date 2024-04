Como Bia: virgens de mais de 20 anos explicam por que decidiram não transar

"Alguns caras ficam loucos para tirar minha virgindade"

"Sou virgem até agora por dois motivos: 1) não encontrei uma pessoa que me transmitisse confiança e 2) não conheci ninguém que queira um relacionamento real antes do sexo. E eu quero que a minha primeira transa aconteça em um momento em que eu realmente me sinta à vontade com a situação, pode até ser algo casual, mas tem que rolar naturalmente. Não quero transar só por transar. Hoje, a única coisa que me deixa constrangida é não poder entrar nas conversas sobre sexo, porque eu não sei nada desse assunto. No mais, eu sou bem resolvida. Mas as outras pessoas me julgam muito por essa minha opção e eu não entendo o porquê, penso que isso é uma coisa tão íntima que só diz respeito a mim. Também é difícil encontrar caras que aceitem isso. Geralmente, eles saem de fininho logo que sacam que eu não vou dar pra eles nos primeiros encontros. Outros ficam loucos pra tirar a minha virgindade e chegam a fazer coisas absurdas. Uma vez, um carinha com quem eu estava saindo pela segunda vez quis me pegar à força, estávamos em um lugar reservado e ele foi logo arriando as calças. Fui embora na hora e nunca mais quis sair com ele. Liberdade sexual, no meu entendimento, é exatamente fazer ou deixar de fazer o que eu quiser. E quando eu quiser." — Amanda, 22 anos, estagiária

"Sofro preconceito até no ginecologista"

"Já sofri traumas horríveis por manter o meu propósito de permanecer virgem até me sentir realmente pronta para ter uma relação. Tive um relacionamento de seis anos em que o meu ex-namorado fazia todo o tipo de pressão psicológica comigo, principalmente nos últimos dois anos, chegando a ser abusivo. Também passei por namoros em que os caras faziam mil juras de amor e, ao perceber que eu não ia transar naquela hora, simplesmente davam o fora. Tudo isso deixou marcas em mim, mas eu nunca me deixei influenciar pela opinião dos outros. Para mim, um relacionamento sério tem a ver com profundidade, confiança, companheirismo, respeito, zelo, proteção, e o sexo é mais um elemento. Mas quero o conjunto da obra, não quero apenas uma parte. Então, vou fazer sexo só quando tiver todo o resto também. Para mim, uma coisa altamente constrangedora é ser motivo de chacota entre os próprios profissionais da saúde. Quando vou ao ginecologista ou a um laboratório, realizar algum exame, por exemplo, digo a minha idade e aviso que sou virgem. A reação nunca é positiva. Me sinto tão invadida!" — Bárbara, 24 anos, publicitária e designer

"Sou assexuada, simples assim"

"Eu sou totalmente virgem, porque eu nunca nem beijei alguém na boca. E sou uma pessoa absolutamente normal, eu sei disso e me aceito como sou. O que acontece é que não tenho vontade de me relacionar com ninguém, a não ser como amiga. Não tenho vontade de beijar, de trocar carinhos, muito menos de transar. E não quero ser obrigada a transar só porque todo mundo transa. Sou assexuada e quero ser respeitada pela minha opção, assim como respeito todas as outras pessoas, com as escolhas delas. Tive várias oportunidades, mas não rolou atração ou desejo, simples assim. Infelizmente, não posso me abrir e falar disso com muitas pessoas, porque elas acham difícil de entender. Então, para algumas eu não falo nada e, para outras, só me resta contar mentiras." — Juliana, 21 anos, estudante de cinema