Vanessa Rozan diz se blush brasileiro é igual a gringo que viralizou

No episódio desta terça-feira (30) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan testa o jelly balm da Melu, linha de maquiagem da marca nacional Ruby Rose. O produto é uma opção acessível do jelly tint da marca gringa Milk Makeup, que viralizou no TikTok.

Itens de maquiagem que carregam o nome "jelly" (geleia, em português) têm textura gelatinosa e estão em alta no mercado da beleza. O produto da marca Melu em questão é um "dupe", ou seja, uma alternativa mais barata de um produto de origem internacional que, no caso, não está disponível para venda no Brasil.

Enquanto a versão gringa, da Milk Makeup, não sai por menos de R$300, a opção brasileira é encontrada por cerca de R$20. "Existe uma diferença grande de fórmula entre os dois produtos", avisa Vanessa. Uma das bases do jelly da Melu é uma resina de petróleo, enquanto o da Milk tem uma "fórmula especial", descreve a expert, que inclui colágeno vegano, por exemplo.