'Meus músculos ficavam todos contraídos': ela teve vaginismo após abusos

O abuso sexual que sofreu do próprio pai aos oito anos desencadeou em Esther* diversos traumas. Um deles é o vaginismo: uma dor extrema na hora da relação sexual, causada muitas vezes pelo medo e estresse excessivo, e que se caracteriza pela contração involuntária dos músculos da vagina —o que dificulta muito a penetração.

Esther descobriu o problema quando casou. Na noite de lua de mel não conseguiu ter relação com o marido. Foi preciso um ano de terapia para que o casal pudesse fazer sexo com penetração.

"Aos oito anos sofri vários abusos do meu pai. Ele não me estuprou, mas aproveitava quando estávamos sozinhos para passar a mão em mim, me mostrar 'as coisas'. Não contei nada para minha mãe porque ele me ameaçava e dizia que ia matá-la. Até hoje ela não sabe. Meses depois, nasceu a minha irmã e ele parou. Os dois se separaram quando eu já tinha 20 anos e nunca mais o vi", diz Esther.