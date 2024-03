O que fazer e o que evitar: as melhores dicas pra amenizar cólica menstrual

Aquela dor típica do período da menstruação tem nome pomposo: dismenorreia. Bem mais fácil de ser identificada em sua nomenclatura popular, trata-se da cólica menstrual, que ocorre por diversas razões e afeta praticamente metade da turma que lida com o fluxo todo mês. Muitas vezes bem intensa, há algumas maneiras de amenizar a sensação bastante incômoda.

Para início de conversa, vale entender a origem das cólicas. A primeira é quando o sangue menstrual sai pelo colo do útero, reflui pelas tubas uterinas e chega à cavidade abdominal.

Outra causa é a liberação de substâncias inflamatórias, como a prostaglandina, que faz o útero se contrair para eliminar os resíduos do endométrio. Uma terceira possibilidade é a endometriose, ou seja, existência de focos de endométrio fora do útero. É por isso que as cólicas não podem ser banalizadas, sobretudo as mais intensas.