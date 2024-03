Nem sempre é roubada: 6 situações em que transar com ex pode ser uma boa

Talvez nem role nada, pela falta de jeito ou porque ambos acabem rindo das circunstâncias, mas mesmo assim a noite pode ser fantástica e selar o recomeço de uma grande amizade.

Vocês já superaram o término e, ao se reencontrarem casualmente, percebem que rola desejo

Depois de um tempo, as coisas ruins do relacionamento tomam um certo distanciamento e, as lembranças daquilo que era bom voltam com mais intensidade. Além disso, vocês são velhos conhecidos um do outro, mas estão em uma versão atualizada.

Geralmente, depois de um término, a gente muda alguma coisa; o corte de cabelo, uma tatuagem nova, um estilo diferente de se vestir. A novidade é sexy, instiga, atrai. Ao mesmo tempo, existe uma segurança, uma zona de conforto, um território conhecido.

Vocês são bem amigos, íntimos e estão na seca há um tempão

Conseguir manter uma amizade sólida após o término já é algo muito positivo. Você está solteira, ele também e há tempos não transam com ninguém?