Amarração e cordas: como técnica japonesa medieval foi da tortura ao sexo

Alguns praticantes, inclusive, preferem não misturar o shibari com o ato sexual. Para eles, as sensações de toque e entrega são ainda mais importantes. "A sensação é indescritível, me sinto entregue e relaxada - não presa. É como se fosse um transe, quando a mente parece sair do corpo. As sensações se intensificam, toques leves parecem explosões na pele", conta Vicky, entusiasta das práticas BDSM.

É necessário cuidado nos nós para a segurança do parceiro amarrado Imagem: Getty Images/iStockphoto

Mãos às cordas

Abaixo, veja algumas dicas para testar a amarração.

Lembre-se: é importante frisar que cursos específicos sobre o tema são importantes para não colocar o parceiro em risco.

O shibari exige pouco material: cordas, tesoura de ponta romba (usada em primeiros socorros) e água. A água é para que a pessoa beba caso caia a pressão. As cordas de fibras naturais, como juta e algodão, com calibre de 6 a 8 mm, são as mais indicadas.