Babaca, virilha e mais: 10 palavras curiosas que tem origem sexual

Pentelhar

O mesmo que importunar, aborrecer. No século 18, essa palavra era vulgarmente associada a pentear os pelos púbicos dos órgãos sexuais tanto do homem como da mulher, os pentelhos. Embora, no Brasil, o termo e suas derivações tenham perdido o caráter ofensivo e até se reinventaram, em Portugal ainda são considerados palavrões sujeitos à censura.

Virilha

Se no século presente ela corresponde à área interna da junção das coxas ao tronco, no passado, mais precisamente durante a Idade Média, representava a região genital masculina. O termo vem do latim virilia, que se refere a vir, viri (homem). Porém, com o passar dos séculos, a palavra perdeu seu sentido masculino e hoje também diz respeito às mulheres.

Recuar

Você já deve ter ouvido essa palavra mais comumente nos filmes de guerra ou de aventura e que quer dizer andar para trás, ou retroceder diante de um inimigo ou uma ameaça. Porém, o termo não tem nada de atual e vem do latim "reculare", do século 16, e que significa literalmente fazer andar com o ânus ("culu", em latim) para trás.