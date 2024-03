8 pets que causaram ao verem os donos na cama: 'Botou nariz na bunda do ex'

"Seis gatos pularam em cima da gente"

"Eu e meu companheiro temos sete gatos. Tínhamos acabado de mudar de casa e instalado redes de proteção nas janelas de todo o apartamento. Então, resolvemos estrear o quarto novo. No meio da transa, um dos gatos mais novos resolveu escalar a rede de proteção na janela e ficou com a unha presa nela. Ele começou a miar desesperadamente, e os outros vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Seis gatos pularam por cima de nós na cama, para chegar até a janela do quarto. Levamos um susto e, claro, paramos tudo para auxiliar o gatinho em apuros." — Aline, professora

Gato subindo na cama e cachorro chorando atrás da porta: os perrengues são vários Imagem: Ketut Subyianto/Pexels

"Ela chora por debaixo da porta quando estamos transando"

"Minha cachorra, toda vez que estamos na cama nos beijando, sobe em cima da gente e fica nos lambendo. Se não damos atenção, o que normalmente acontece, ela começa a latir enlouquecidamente. Temos de trancar ela para fora do quarto, mas aí ela chora e funga por debaixo da porta. Ou seja, bem 'fácil' transar nesse clima." — Ana, produtora de eventos

"Os gatos pularam em cima da calça que eu estava tirando"

"Estávamos nas preliminares, quase indo para o 'finalmente'. Meu marido tirava minha calça e o barulho do zíper abrindo despertou a atenção dos dois gatos que estavam na porta. Eu estava tirando a calça, quando os dois pularam em cima dela e cravaram as unhas. No susto, joguei no chão e eles ficaram malucos brincando com a peça. Óbvio que o barulho deles brincando com o botão e o zíper quebrou todo o clima." — Monique, fotógrafa