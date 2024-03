Malhação íntima: 9 lições do exercício com a vagina que dá um up no sexo

As famosas bolas Ben-wa ("que se acomodam", em japonês) podem ser um bom material para praticar. À venda em sex shops, parecem duas bolinhas de pingue-pongue - só que um pouquinho mais pesadas e menores - unidas por um cordão fino de silicone. Elas quase não pesam e o exercício consiste em colocá-las na entrada da vagina e, com os movimentos, conseguir sugá-las e depois expulsá-las. É um treino ótimo para auxiliar no controle da região do períneo. Tente, ainda, introduzir uma na vagina e tenta puxar a outra com a força.

Outra série poderosa de fortalecimento inclui cones vaginais, que se parecem com um absorvente interno e têm pesos diferentes (entre 20 e 70 gramas). É bom começar pelo mais leve. De pé, coloque o cone até o segundo anel vaginal (na altura em que se coloca o absorvente interno) e

A respiração é uma das partes mais importantes de qualquer exercício. Respirando da forma correta, você controla o tempo do exercício, ganha ritmo e não termina a sessão exausta. Na ginástica íntima, é essencial inspirar pelo nariz quando fizer a contração e expirar pela boca quando relaxar o músculo.

E na hora do sexo...

Ao controlar a musculatura do assoalho pélvico e seu canal vaginal, a mulher consegue realizar movimentos específicos no pênis do parceiro. Eis alguns:

Chupitar: movimento que suga o pênis, simulando o movimento de chupar uma chupeta.