Do tamanho do pênis à menstruação: 7 bobagens que mulheres ouvem sobre sexo

2. Quanto maior o pênis, maior o prazer

Embora merecesse já ter sido banida há tempos das conversas sexuais da humanidade, essa bobagem continua a ser perpetuada. Porém, não corresponde à realidade. O tamanho médio do pênis do homem brasileiro, para se ter uma ideia, é de 14cm a 16cm em ereção. Porém, sabe-se que 12cm são suficientes para proporcionar prazer. Vale lembrar que, mais do que as dimensões penianas, o que conta na hora H são as preliminares, as posições, as carícias, a pegada e a criatividade. Além do mais, pênis muito grandes acabam provocando dor, pois o movimento incessante de vaivém pode machucar o colo do útero.

3. Transar em pé evita gravidez

É bom não cair nessa. Independentemente da posição, o jato ejaculatório tem velocidade suficiente para atingir o colo do útero. Mesmo que haja uma quantidade pequena de espermatozoides, se a mulher estiver no período fértil existe uma grande possibilidade de engravidar, sim. Aliás, os espermatozoides vivem de 36 a 40 horas no organismo feminino —mesmo se a garota ovular somente na manhã seguinte, por exemplo, à transa encostadinha na parede, há o risco de uma gestação.

4. Camisinha tira o prazer do homem

Essa desculpa esfarrapada que muita mulher já teve de engolir não pode mais ser levada em consideração, assim como aquela máxima machista de que "transar de camisinha é como chupar bala com papel". Ok, pode haver uma diminuição da sensibilidade, mas tirar o prazer é um enorme exagero, além de meio reducionista, não é mesmo? Afinal, será que os caras não têm prazer com as preliminares, por exemplo? Além do mais, existem mil e uma maneiras criativas e gostosas de fazer do preservativo um aliado da transa: escolher uma versão bem fina, apostar em modelos com sabor ou divertidos, aplicar lubrificantes que esquentam ou esfriam etc.