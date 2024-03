Por que há prazer no sexo em situações perigosas e quando isso vira risco

Medo e excitação

Isso acontece principalmente porque o medo gera componentes físicos parecidos com os da excitação sexual, principalmente a percepção cardíaco-respiratória. Afinal, muitos dos hormônios gerados nessas duas experiências têm sensações físicas semelhantes. Muitas vezes, as pessoas reconhecem essa semelhança inconscientemente e buscam combinar o medo à excitação para amplificar a sensação de prazer que esses componentes ocasionam juntos.

O sistema límbico do cérebro é um dos grandes responsáveis pela combinação entre sexo e perigo. Ele é uma espécie de "central das emoções" e é a parte mais "primitiva" do sistema nervoso central. Suas estruturas estão conectadas, por sua vez, com outra estrutura fundamental no cérebro, que é a "central das recompensas pelo prazer".

Como acontece como outros animais, funcionamos na base da recompensa, ou seja, a satisfação de um desejo gera uma sensação de bem-estar intensa, que é o prazer. No sexo, funciona assim: o desejo pressupõe a falta e a espera, a construção de uma fantasia. Assim, a esperança de realizá-lo movimenta e faz trabalhar a mente.

O sistema límbico entra em ação, sendo que o primeiro grande gatilho é a testosterona, tanto no homem como na mulher, que promove a produção de substâncias que geram a sensação de prazer. Dopamina e oxitocina são produzidas em altíssimas quantidades e inundam o cérebro produzindo a sensação intensa de prazer, uma recompensa frente ao desejo.

Porém, em uma situação extrema de perigo, fisiologicamente o desejo aumenta em uma escala muito maior e, consequentemente, o prazer tende a ser na mesma proporção elevada. O problema começa quando a busca por essas situações extremas passa a se tornar a regra, e não a eventualidade, ou seja, quando o sexo começa a se transformar num verdadeiro vício, numa necessidade premente e somente é satisfeito em situações limítrofes.