Será que me viciei em sex toy? Quando a brincadeira vira risco e como agir

Se você perceber que a masturbação está começando a tomar conta da sua vida diária e está interferindo nos seus relacionamentos, trabalho ou no seu bem-estar geral, é bom ficar atenta. Embora a masturbação seja um comportamento natural e saudável, o excesso pode indicar um problema.

Buscar ajuda de um profissional de saúde mental ou um terapeuta sexual é crucial para entender o que está acontecendo. Foi o que fez a auxiliar de escritório A. E., de 28 anos, que levava o vibrador para todo canto.

"Eu tinha um pequeno, que deixava na bolsa, e usava sempre que podia. Isso foi me prejudicando, porque comecei a ficar dependente. Na época, até terminei um relacionamento, pois achava que o vibrador era o suficiente para me satisfazer. Conversei com algumas pessoas próximas e decidi procurar uma psicóloga. Comecei a fazer tratamento e foi difícil no começo. Hoje ainda uso, mas é bem mais tranquilo, com menos frequência do que antes", relata.

O corpo não consegue reproduzir mesmas sensações sozinho. Com um vibrador ou um sugador é possível atingir o clímax de forma muito rápida, justamente por ele manter um ritmo e ser mais intenso, coisas que o nosso corpo não conseguiria vivenciar sozinho.

Variando estímulos

Variar os estímulos, os brinquedos e até mesmo deixar de recorrer a eles em alguns momentos pode ajudar a não deixar o corpo tão condicionado.