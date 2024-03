Gosta de Kama Sutra? Então conheça Ananga Ranga, outra obra indiana de sexo

Grau de dificuldade: Fácil.

Posição realizada

Essa posição é uma variação da Posição de Lótus, em que a mulher senta-se sobre as pernas cruzadas do parceiro e encaixa a vagina no pênis dele, fazendo movimento de sobe e desce. Na Posição Realizada, ela ergue uma das pernas, usando as mãos para equilibrar o corpo. Com a perna erguida o tesão tende a aumentar. A posição permite que o homem beije e afague os seios da mulher.

Grau de dificuldade: Fácil.

Posição elevada

Quando a mulher ainda não se satisfez e tem energia, essa posição é bem indicada. Nela, a mulher se senta com as pernas cruzadas sobre o parceiro, que está eitado no chão. Ela insere o pênis do companheiro em sua vagina e faz movimentos circulares com o quadril. A posição dá liberdade para que a mulher alterar o ângulo de entrada do pênis e o movimente como quiser.