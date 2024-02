6 lições que todo terapeuta sexual gostaria que as mulheres soubessem

6 - Grande parte das mulheres só têm orgasmo por estímulo clitoriano

A maior parte das mulheres não consegue atingir o orgasmo apenas com a penetração. É necessário que haja estímulo no clitóris, seja por meio da fricção do corpo com a parceria, seja por masturbação ou sexo oral. Preliminares ajudam bastante, assim como o uso de brinquedinhos para incrementar o sexo.

Fontes: Bárbara Bastos, sexóloga clínica e educacional ; Claudia Petry, sexóloga clínica e especialista em educação para a sexualidade pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina); Dani Fontinele, sexóloga e terapeuta sexual e Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da USP e especialista em sexualidade.