De Sense8 a Bojack: 6 filmes e séries para refletir sobre sexualidade

Sense8

Personagens de "Sense8" Imagem: Divulgação/Netflix

Sim, a série "Sense8" ganhou novos holofotes quando teve seu cancelamento revertido a pedido dos fãs, no primeiro semestre deste ano. Talvez o "quase final" tenha sido um sinal para assistir a série de ficção-científica que explora uma estranha conexão psíquica entre oito estranhos que transbordam muita, muita sexualidade. Há espaço para se discutir se estamos aprisionados às nossas orientações - deveríamos ter nossos desejos menos colocado em "caixinhas" - e também nos coloca mais próximo de personagens como o da atriz Jamie Clayton, que interpreta a hacker Nomi Marks, uma transexual cuja trama não discute somente em torno de seu gênero, apresentando à audiência uma personagem com mais camadas do que estereótipos e a transfobia do nosso cotidiano costumam apresentar.

BoJack Horseman

Bojack e seu amigo, Todd Imagem: Reprodução/Netfix

Pode até não parecer, mas a série animada "BoJack Horseman" discute temas como solidão, ganância, relações superficiais e a busca um pouco desastrada por uma tal felicidade. Nesse bolo, também há espaço para uma divertida discussão sobre sexualidade.