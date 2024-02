Da massagem à submissão: 7 maneiras eróticas de usar os pés durante o sexo

Fontes de muitas terminações nervosas, os pés podem gerar sensações de prazer com toques e carícias simples. A seguir, veja algumas ideias para brincar com eles e tornar a relação muito mais quente.

1 - Massagem com segundas intenções

Que tal preparar um escalda-pés para o par? Coloque água quentinha em uma bacia apropriada, algumas gotas de um óleo essencial perfumado e peça que a pessoa, vestindo um roupão, sente-se e relaxe confortavelmente em uma cadeira. Pronto: lave e massageie os pés dela, fazendo movimentos suaves e carinhosos... Aos poucos, acione o modo erótico do ritual ao subir com as mãos cheias de óleo pelas pernas do par, arranhando levemente, até chegar você sabe bem onde.