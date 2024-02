Por que às vezes sentimos tesão por quem nos desperta raiva?

Ou seja, o ódio nada mais é do que uma forma de defesa, tentativa de quem o sente de não saber lidar com algo a mais. Um sentimento pode mascarar o outro. Por isso, psicólogos costumam seguir uma regra: nunca considerar apenas o aspecto verbal. Existe algo além das simples palavras da fala, como a emoção, os sentimentos e os pensamentos. Um ódio pode vir a ser, na verdade, amor ou paixão.

É importante ressaltar outras hipóteses: embora o desejo seja intenso, a implicância se sobrepõe porque detestamos na pessoa algo que queremos e ainda não conseguimos ser ou ter. Isso nem sempre ocorre, claro, de modo consciente. Ou, ainda, condenamos nela algo de que não gostamos em nós mesmos.

Podemos acabar espelhando o que o outro tem e nós também temos, mas sentimos receio de assumir isso e nos decepcionarmos conosco. Às vezes trata-se de uma característica pela qual sentimos tanta aversão, que perceber que também podemos ser assim gera medo.

É tesão ou é raiva?

Não é incomum, ainda, que a raiva gere excitação sexual. Há quem sinta tesão ao estar com medo, tristeza, nervosismo etc. Isso varia de indivíduo para indivíduo e acontece porque as pessoas buscam diferentes formas de prazer e compensação emocional. Algumas, inclusive, podem criar esse padrão de comportamento para amenizar o sentimento que possuem naquele momento.

O estresse produz grandes reações corporais, como a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Por isso, se torna muito parecido com sensações que envolvem a excitação. Ambos fazem com que neurotransmissores produzam impulsos elétricos que atuam diretamente nas glândulas do aparelho reprodutor. Assim, a vontade de transar pode aumentar e ficar mais instintiva.