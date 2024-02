Massagem tântrica ou sensual? Entenda qual faz mais sentido para você

Como nem todo mundo sabe o que é, nem tudo é massagem tântrica - às vezes, o que se faz é apenas uma massagem sensual.

Uma coisa é uma coisa

A técnica é a mesma, mas a massagem sensual tem um contexto erótico que não existe na terapêutica. Num ambiente comercial, pode haver até contato íntimo entre quem aplica essa técnica sensual e os pacientes.

O próprio termo terapeuta não se aplica à profissional que faz a massagem tântrica sensual. Para ser terapeuta é preciso ter uma formação que vai além das técnicas de massagem.

A massagem terapêutica também costuma ser mais demorada, pois ela inclui uma conversa longa entre terapeuta e paciente, por meio da qual o profissional entende quais são as necessidades de cada indivíduo e prepara cada corpo para receber a massagem.

Foco sexual

A massagem tântrica começa com toques sutis pelo corpo todo, para despertá-lo e fazer a energia circular por ele. A ideia é tirar o foco do prazer só no genital.