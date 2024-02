Sexo anal sem dor: Anitta tem truque pra facilitar, mas será que precisa?

Para fazer isso, ela recomenda o uso de plugs anais ou os próprios dedos. E dica importante: só introduzir na região sex toys que têm trava e são específicos para uso anal, já que os demais podem entrar e não sair mais. "Aí, só indo para o hospital".

A própria Anitta, apesar da experiência, disse que prefere começar estando por cima, para poder controlar a entrada do pênis na região. "Depois trocamos, mas no começo eu gosto por cima", ela disse. A dica de Ana é exatamente essa: esquecer tudo o que já vimos nos filmes pornô e evitar, no início, a posição de quatro.

"Sugiro que seja com intimidade, com alguém com quem você se sinta seguro. E começar de ladinho, no papai e mamãe ou por cima, como Anitta, para ter mais controle da situação".

E se não rolar? "Às vezes rola, às vezes não. Tudo depende do desejo, da excitação e do controle do intestino naquele dia. Além disso, muitas pessoas não gostam e são sensíveis, sentem dor. Não há nada de errado com isso", garante.

