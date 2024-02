Carolina Dieckmann conta cerco do 'Pânico': 'Vizinhos chamaram a polícia'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Carolina Dieckmann fala sobre a perseguição que sofreu do humorístico "Pânico na TV".

À época, a atriz se recusou a calçar as "sandálias da humildade". A entrega do calçado era um dos quadros mais famosos do programa e tinha como alvo celebridades consideradas arrogantes ou que ignoravam os repórteres Vesgo (Rodrigo Scarpa) e Silvio Santos (Wellington Muniz).