Clitóris ligado a bruxaria? Os tabus que reprimiram a sexualidade feminina

Embora sejam relacionados à Idade Média, os cintos de castidade surgiram muito tempo depois, no século XIX, na Era Vitoriana. Não eram impostos pelos homens nem colocados para controlar a fidelidade das esposas, mas, ainda assim, sua história não é nem um pouco bela: esses instrumentos eram adotados pelas próprias mulheres para evitar serem estupradas nos locais de trabalho.

Na Europa, na Renascença, o estupro não era considerado crime, a não ser que fosse cometido contra crianças, idosos ou aristocratas. Mesmo estupradas, aquelas que engravidavam "perdiam a honra", pois havia a ideia que uma mulher só concebia se sentisse prazer durante o sexo. O resultado: muitas, impossibilitadas de casar, viravam prostitutas.

Na época da escravidão, no Brasil, muitos senhores se relacionavam com suas escravas. Mais do que obter prazer erótico, também tinham por objetivo aumentar o número de escravos da senzala. Incomodadas com a traição, mas sem voz diante de casamentos impostos e do poder patriarcal, as sinhás descontavam a raiva nas mulatas e nos bebês bastardos. Há relatos que senhoras que mandaram arrancar os olhos de mucamas ou matar e cozinhar pedaços de crianças e servi-los ao marido nas refeições.

A mulher do século XIX, pelo menos em terras brasileiras, não tinha poder algum sobre o próprio corpo e não podia de forma nenhuma recusar as "obrigações" com o marido no leito conjugal. Estupros domésticos eram comuns.

As meninas da Era Vitoriana, em especial as das famílias mais puritanas, vestiam uma camisola durante o banho e, ao trocar de roupa, tinham de manter os olhos fechados para não contemplar os próprios corpos.

Ilustração de jovem mulher vitoriana tentando fugir de um homem Imagem: iStock

Liberdade sexual

A partir dos anos 1920, o cinema passou a impor novos comportamentos para o público - especialmente o feminino. As estrelas da Sétima Arte surgiam a bordo de vestidos decotados e curtos que mostravam as pernas e os joelhos, muita maquiagem, penteados modernos e hábitos extravagantes, como fumar. A sociedade conservadora passou a tratá-las como prostitutas vulgares e exemplo a ser evitado - pelo menos da boca pra fora, já que muitas mulheres da classe alta sonhavam intimamente com poder desfrutar de tanta liberdade.