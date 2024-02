Pecado, prazer, liberdade: o que 7 filósofos dizem sobre sexo e prazer

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Autor do clássico "Assim Falou Zaratustra", o filósofo alemão pregava que era preciso parar de ouvir a "voz da consciência" e voltar a ouvir a voz do corpo. O corpo é o caminho que o homem deve seguir para superar a si mesmo e abrir novas possibilidades vitais. Escreve ele em "Aurora": "Em si, os sentimentos sexuais têm em comum com os da compaixão e adoração que aqui um ser humano, através de seu contentamento, faz bem a outro ser humano". Ao contrário de Platão, Nietzsche não via sentido em negar o sexo, o corpo e o amor.

Michel Foucault (1926-1984)

Na obra "História da Sexualidade", o pensador francês trata de uma falsa liberdade e da contradição que a sociedade burguesa, em vários momentos da história, mostrou ao reprimir o sexo para então tentar libertar sua expressão. Foucault entende o sexo como uma expressão da personalidade, argumentando que no Ocidente, durante os os séculos XVIII e XIX, a identidade das pessoas começou a estar cada vez mais ligada à sua sexualidade.

O aumento dos discursos sobre sexo, nesse período, visava o controle do indivíduo e da população, segundo o pensador. Na sua opinião, quanto mais se fala sobre sexualidade, quanto mais ela se mostra, mais enredados estamos no jogo do poder da escola, da igreja, do estado, da família.

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Ícone do pensamento filosófico feminista e existencialista, a francesa defendia a liberdade e a autenticidade de cada ser humano - tanto que não acreditava no matrimônio como instituição e, apesar de ter vários amantes, nunca quis se casar. Para Simone, não existe uma natureza humana fixa: são as escolhas de cada um que fazem sua vida. Só que essas escolhas, ao mesmo tempo que são a própria liberdade, causam angústia e tornam cada indivíduo responsável por suas ações.