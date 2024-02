Especialista em sexo tântrico dá 5 dicas simples que mudarão suas transas

Olhar nos olhos do outro tem um efeito meditativo, coloca você no presente, o que é essencial para o bom sexo. Você se conecta com o parceiro ou parceira em um nível muito profundo. Fique alguns minutos nessa conexão.

Lembre-se: preliminar já é sexo. Aproveite o momento

O que chamam de preliminar já é sexo. Aliás, parte essencial dele. Experimente fazer a técnica tântrica chamada de sensitive massagem. Apenas com a ponta dos dedos, percorra toda a superfície do corpo nu do outro.

Evite os órgãos genitais nesse momento, desperte o prazer que está no resto do corpo, levando a pessoa a uma excitação que vem junto com uma sensação de carinho, o que intensifica a entrega.

Imagem: Camila Fraga/Divulgação

Lambe, assopra, cheira

Com a massagem sensitive você pode variar estímulos, passar os dedos nos cabelos, na barba... Assoprar devagar, lamber, cheirar. Essa mistura de estímulos gera sensações fora do óbvio, o que é extremamente excitante.