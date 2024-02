'Menor que vi e sexo mais prazeroso': elas veem vantagem no pênis pequeno

Tamanho importa na hora do sexo? Para as mulheres entrevistadas nesta reportagem, não. Todas elas já transaram com homens com pênis menor do que a média (que é 13 centímetros ereto, de acordo com estudo publicado na revista acadêmica BJU International, de 2015) e só têm elogios a fazer.

Mais disposição para agradar à parceira, paciência para o sexo oral e sexo anal sem incômodos são alguns dos benefícios. A seguir, elas contam como pode ser prazerosa a transa com homens com pênis pequeno.

Sexo oral sem enjoo

"Meu atual namorado -com quem estou há dois anos— é o homem com o menor pênis que conheci, e foi quem me deu o sexo mais prazeroso. Embora ele seja inseguro com o tamanho do pênis, sinto muito mais prazer, segurança e conforto ao transar com ele. É curto, mas tem uma grossura que preenche toda a parede da vagina. Gosto de transar de quatro e deitada de barriga para baixo, com um travesseiro embaixo de mim. E também em pé, apoiada em uma mesa ou na pia, com ele por trás. É também mais fácil na hora do sexo oral, porque consigo brincar sem cansar minha boca, nem sentir enjoo." Vânia, estudante