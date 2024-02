Bianca Comparato fala de personagem em 'João sem Deus': 'Foi uma missão'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Bianca Comparato fala sobre seu trabalho na série "João sem Deus", onde interpreta uma das vítimas do médium João de Deus, condenado por crimes sexuais.

Ela fala da importância de ter sido dirigida por uma mulher. "Esse projeto só poderia ser feito por uma mulher porque o ponto de vista é o das vítimas, tem um requinte do roteiro, que o João de Deus tem tipo, três, quatro falas no primeiro episódio. Eu ficava arrepiada. São cenas muito difíceis, delicadas, sobre abuso, estupro. Minha personagem nega o que tá acontecendo por ser muito difícil de aceitar".