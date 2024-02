Pum, cãibra e errar a mira: as gafes na cama que podem rolar com todo mundo

Cair na risada

O riso alivia, relaxa e em muitas circunstâncias é impossível de conter. Talvez o motivo seja algo engraçado em relação à própria transa (como as situações listadas anteriormente) ou uma besteira que veio à sua mente do nada. Não se reprima. Só deixe claro que não está rindo do par, mas com o par. Rir junto é sinal de cumplicidade e de relações leves.

Fontes: Mônica Bayeh, psicóloga clínica e psicoterapeuta, do Rio de Janeiro (RJ), e Priscila Junqueira, psicóloga especialista em Sexologia pela FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo)

*Com matéria publicada em 22/11/2017