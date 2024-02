Do papai-mamãe ao anal: 7 jeitos para o travesseiro dar um 'up' na transa

Fricção gostosa

De bruços, com o homem por cima, uma boa ideia é colocar um travesseiro bem estruturado abaixo da região da vulva. Assim, o clitóris também passa a ser estimulado com a fricção no travesseiro, ao mesmo tempo em que o parceiro tem uma abertura maior para fazer a penetração. Se você quer apimentar ainda mais a transa, coloque um bullet entre o travesseiro e a vulva. Seu prazer vai triplicar!

Conforto para o par

Peça para o par ficar sentado de costas, apoiado ou não na cabeceira da cama, com um travesseiro no quadril - a ideia é que ele fique um pouco deitado, com as pernas esticadas e a genitália voltada para a frente. Ao montá-lo, de frente ou de costas para ele, você vai ter o comando total da penetração, controlando o ritmo e a profundidade, potencializando a chance de obter um orgasmo bem do seu jeitinho!

Anal com comodidade

A posição de conchinha — quando os dois se deitam de lado, com o parceiro por trás da mulher - é a ideal para o sexo anal, já que permite que a penetração respeite a curvatura natural do ânus, evitando dores. Ao colocar um travesseiro entre os joelhos, a mulher evita incômodos no quadril e na coluna e ainda fica de um jeito mais relaxado, o que facilita a prática.